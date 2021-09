Bezieler van 3x3-basketbalploeg na alle heisa: “We wachten af en hopen dat de rust nu terugkeert”

Een strafklacht bij de Cel Sportieve fraude van de federale politie én een intern tuchtonderzoek. De basketbalbond wil uitgeklaard zien of de 3x3-ploeg spooktoernooien organiseerde om op de Spelen te geraken. Voorlopig mogen de vier die in Tokio vierde werden naar het EK, eind deze week in Parijs. Bezieler Nick Celis (ex-Limburg United) spreekt voor het eerst: “Wij zullen onze dromen blijven najagen.”