Houthalen-Helchteren

Voor veel scholen is het onduidelijk of en hoe schoolreizen naar het buitenland nu precies mogen doorgaan. Want een meerdaagse reis organiseren met tientallen leerlingen, waarvan een deel niet gevaccineerd is, blijkt niet eenvoudig. Het Inspirocollege in Houthalen-Helchteren stelt de Italiëreis daarom uit van de Allerheiligenvakantie naar de Paasvakantie.