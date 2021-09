Remco Evenepoel heeft alle twijfels verbannen en wil scoren op EK: “Ik ga voor goud, dat heb ik Lampaert beloofd”

“Ik voel mij veel sterker en frisser dan tijdens de Olympische Spelen.” Getekend Remco Evenepoel (21) aan de vooravond van het EK in Trento, waar hij zowel in de tijd- als wegrit mikt op het allerhoogste. De maagproblemen zijn weg, het vertrouwen is opnieuw heel groot. En dat was geleden van zijn val in Lombardije vorig jaar. “Ik geef toe dat ik heb getwijfeld, maar in Overijse reed ik mijn beste waarden ooit. Ik ben terug.”