Halen

Stad Halen wil extra wachtbekkens aanleggen aan de rivieren de Gete en de Velpe om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. In juli werd Halen zwaar getroffen door wateroverlast. Een honderdtal huizen liepen onder water, en ook verschillende straten in het centrum stonden blank. Halen zet nu in op opvangbekkens om zulke drama’s in de toekomst te vermijden.