Vader minister Van Quickenborne overleden

Kortrijk

Georges Van Quickenborne (74), vader van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, is maandag overleden in de palliatieve eenheid Ten Oever in Kortrijk. Hij kampte al een tijdje met gezondheidsproblemen. “Hij is overleden in de nacht van zondag op maandag om half twee”, zegt Vincent Van Quickenborne. “Hij had een infectie opgelopen deze zomer en is op 10 augustus in het ziekenhuis opgenomen. Daarna is hij vrij snel achteruitgegaan. Hij kreeg het nodige comfort.”