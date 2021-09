Dit zeggen je vingernagels over je gezondheid: “Let op voor donkere striemen”

Nagels moeten af en toe geknipt of gevijld worden, en krijgen soms een likje verf. Nu en dan krijgen ze ook een harde tik te verwerken en worden ze blauw, of vallen ze zelfs uit. Maar vingernagels zeggen sowieso heel wat over je gezondheid. Dokter Karan Rangarjan zet alles even op een rijtje in een video die intussen al talloze keren werd bekeken op TikTok. De Britse arts - die voor de Britse National Health Service werkt - deelt regelmatig tips en medisch advies met zijn miljoenen volgers op het populaire platform. Nu waarschuwt hij ook: “Let op voor donkere striemen. Dat kan een teken van een melanoom zijn.”