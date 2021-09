De Rode Duivels spelen woensdag in Kazan tegen Wit-Rusland in de WK-kwalificatiecampagne. Bondscoach Roberto Martinez en Koen Casteels spreken één dag eerder de pers toe. “Drie wedstrijden in zeven dagen: dan is het moeilijk voor de spelers die al twee keer gestart zijn”, zei de bondscoach.