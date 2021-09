Een andere tegenstander, een ander stadion, een andere context, maar wel dezelfde uitvalsbasis. De Rode Duivels zijn terug in Kazan, waar ze in 2018 Brazilië klopten. Waar Kompany zich oversliep, spelers ontwaakten met een uitzicht op Cristiano Ronaldo en waar Romelu Lukaku nog altijd welkom is. Op zoek naar souvenirs van 2018.