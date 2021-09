Thomas Caers: “Het eerste wat ik deed toen ik wist dat ik de job kreeg, was mijn auto verkopen. Ik kom nu elke dag met de fiets naar het werk. Dat is een geweldige luxe.” — © luc daelemans

“Ik droomde al langer van een job met meer zingeving”, zegt ex-voetbalprof Thomas Caers. Drie maanden geleden werd hij directeur van To Walk Again, een vzw die postrevalidatie aanbiedt aan mensen met een fysieke beperking. “Elke dag is hier een confrontatie met de relativiteit van het leven.”