Afscheid van Stefaan Fernande, de man die ons ‘Nobelprijs’ fout deed uitspreken

“Ik dacht echt dat het Nóbelprijs was, niet Nobèlprijs. Achteraf sprak zelfs Martine Tanghe het fout uit. Sorry aan iedereen die ik op het verkeerde been heb gezet.” Ook al zegt zijn naam u niets, de impact van Stefaan Fernande is groot. Op onze taal, nog meer op de Vlaamse muziek. Hij schreef monsterhits voor Clouseau, Niels Destadsbader en Get Ready! en Yasmine. Meer dan 1.000 nummers. Tot hij pas overleed, op 54-jarige leeftijd. Portret van een man die nooit helemaal de erkenning kreeg die hij verdiende, en finaal werd verteerd door verdriet.