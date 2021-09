Dance-Express pakt 4 podiumplaatsen op Belgisch kampioenschap

Het afgelopen seizoen was wegens corona geen gewoon seizoen voor de wedstrijddansers van Dance-Express. Toch bleven deze dansers trainen en namen ze deel aan talrijke online danscompetities. Als kers op de taart werden er vijf choreo’s geselecteerd voor het Belgisch kampioenschap dat afgelopen weekend plaatsvond in Houthalen.

Zaterdag 4 september waren eerst de Hiphoppers aan de beurt, hiervoor werden er 3 choreo’s geselecteerd. Het trio Anaïs, Jolien & Julie Vice werd Belgisch kampioen in hun categorie. Anaïs nam brons mee naar huis en Jolien behaalde een knappe 6de plaats met haar solo. Op 5 september waren Louise en Mirte aan de beurt, zij deden mee aan het BK Modern en behaalden schitterende resultaten. Mirte mag zich een heel jaar lang Belgisch kampioen noemen en won een Free pass voor een dansfestival in Portugal, ook viel ze met haar duo partner Louise in de prijzen en werden ze samen Belgisch vicekampioen. Coaches Melissa (Modern) en Gioia (Hiphop) zijn zeer tevreden met deze resultaten na een vreemd jaar.