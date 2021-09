Een koppel uit Vlaams-Brabant dat een tweedehandswagen kocht, is veroordeeld tot het betalen van een zware boete en heeft de auto moeten afgeven op straffe van een zware dwangsom. Ze kochten de wagen te goeder trouw en alle papieren waren in orde, zeggen ze zelf. Fraude met leasingwagens is volgens de federale politie schering en inslag. Hoe kan je vermijden dat je zelf in zo’n val trapt?