Pupil van Xavier Malisse verbaast vriend en vijand op de US Open: “Hij heeft echt een enorme impact op mij”

Lloyd Harris (ATP 46) is een verrassende kwartfinalist op de US Open. De 24-jarige Zuid-Afrikaan kan sinds enkele maanden rekenen op de diensten van Xavier Malisse. De 41-jarige Kortrijkzaan, voormalig halvefinalist op Wimbledon, kwam als trainer in het team van Harris terecht.

“Xavier heeft een grote invloed gehad op het team sinds hij bij ons is gekomen”, zei Harris na zijn 6-7 (6/8), 6-4, 6-1 en 6-3 zege in de achtste finales tegen de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 24).

“Hij heeft veel ervaring en ik kan veel van hem leren. Als spelers zat hij vaak in situaties die ik vandaag meemaak. Hij is een fenomenale speler geweest. En nu kan hij me helpen beter te worden. We hebben ook veel plezier naast het terrein. We houden ervan om rond te hangen, koffie te drinken, te lachen, te kletsen. Tot nu toe hebben we genoten van elke seconde die we samen hebben doorgebracht. Hij heeft echt een enorme impact op mij. En op dit moment is de dynamiek zeer goed”, besloot hij.

Woensdag staat Harris tegenover de Duitser Alexander Zverev (ATP 4), de olympische kampioen en finalist in New York in 2020.