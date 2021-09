Jubileumeditie van festival In de Nof

Op zaterdag 11 september organiseert Phil Melard al voor de tiende keer 'In de Nof', een mini-festival in zijn eigen tuin in deelgemeente Binderveld.

Met dit allerkleinste festival ‘In de Nof’ wil Phil mensen uit de buurt samenbrengen en hen een gezellig en muzikaal hoogstaande avond bieden. “We zijn dan ook heel blij dat we na een corona-editie vorig jaar nu een jubileumeditie zonder maatregelen kunnen organiseren”, zegt Phil. “We gebruiken het beproefde concept van vroeger, waarbij we beginnende bands een podium geven. Dat staat sinds vorig jaar onder een grote constructie die ik zelf gemaakt heb met bogen die nog gebruikt zijn voor Expo 1958. Wel hebben we dit jaar ook een grote naam kunnen strikken. Ghalia Volt is een Amerikaanse zangeres die best een grote blues-naam is in de VS.”

“Maar voor de rest zetten we naar goede gewoonte heel sterk in op lokale samenwerking”, aldus Phil. “Zo proberen we al ons materiaal in de buurt te huren en kopen we vooral lokale producten aan. Dit jaar is dat bijvoorbeeld bier uit Wijer van Tom’s Brouwerij. En ook het popkoor Vocal4s uit Nieuwerkerken komt optreden. De scouts van Donk hebben voor ons dan weer twee houten constructies gesjord, een lounge en een VIP-zone. Alle ingrediënten zijn er dus om er opnieuw een geweldige editie van te maken.”

Festival in de Nof gaat door op zaterdag 11 september vanaf 16 uur. Tickets kosten 18 euro en zijn verkrijgbaar online of de avond zelf aan de kassa als er plaatsen overblijven.