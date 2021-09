Tuinhier Eksel viert feest

Bloemschiksters Tinneke en Mia hadden weer gezorgd voor mooie bloemstukjes op mooi gedekte tafels. De avond begon met een welkomstwoord door de voorzitter aan de leden. Vervolgens kon men aanschuiven voor een warm buffet. De hele avond lang konden de leden genieten van een mooie PowerPoint-presentatie van Engelse parken en de gekeurde tuinen van de leden.

Na het eten ging men verder met de bekendmaking van de uitslag van de gekeurde moes- en siertuinen. Iedere deelnemer kreeg een mooie foto van zijn tuintje en een cadeaubon, te besteden aan de aankoop van plantjes of potgrond van de afdeling of bij de handelaar van de afdeling. Daarna was er de trekking van de tombola met mooie prijzen. Met koffie en vla kon men nog wat bijpraten. Het was een fijne avond en iedereen ging voldaan naar huis.

Op de foto de deelnemers van de gekeurde tuintjes met de hofkeurder.