Curvebowlclub Blijf Jong Kortessem zet beste beentje voor

September is de maand van de sportclub. In samenwerking met Sport Vlaanderen zet de curvebowlclub Blijf Jong Kortessem de deuren wagenwijd open. Dat doen ze door extra trainingen te geven, elke dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur en op vrijdag van 14 tot 16 uur in de grote zaal van sporthal De Weyer in Kortessem. Zo kunnen de mensen van groot-Kortessem kennismaken met deze toffe sport voor 50+-plussers. Zowel dames als heren zijn welkom. 'Curvebowlen' is iets tussen petanque en bowling. Het spel wordt indoor gespeeld op een mat van 14 meter lang. Het materiaal is voorhanden bij de club, net als ervaren lesgevers. Noemenswaardig is dat het Belgisch kampioenschap curvebowlen voor singles doorgaat op 26 september om 10 uur in de Weyer in Kortessem. Het uitgestelde wereldkampioenschap gaat door op 18, 19 en 20 maart 2022 ub Herentals.

Nieuwsgierig? U kan zonder enige verplichting eens komen kennismaken met deze sport . Momenteel wordt short mat bowls op meer dan 140 plaatsen gespeeld, voornamelijk in Oost-Vlaanderen en Limburg.