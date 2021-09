AD Delhaize T Forum wordt Albert Heijn winkel

De lokale retailmarkt van Tongeren is de laatste jaren zo geëvolueerd dat een hertekening van het bestaande winkelnetwerk een logische stap was. Volgens recente interne analyses is de huidige locatie van AD Delhaize T-Forum vandaag de dag daarom eerder opportuun als locatie voor een Albert Heijn-winkel. Delhaize blijft ook daarna goed vertegenwoordigd in de regio Tongeren met twee winkels.

De familie VandeCaetsbeek is sinds meer dan 20 jaar verbonden aan Delhaize. Na de transformatie van AD T-Forum blijft ze sterk betrokken bij de Delhaize-familie met drie winkels in de regio Tongeren en omstreken: de bestaande AD Delhaize Ambiorix in Tongeren, AD Delhaize Koersel met een geplande renovatie en de recent geopende Proxy Delhaize Kortessem.