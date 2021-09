(Door)kijken op de rode loper: Belgische actrice zet trend voort

Actrice Salomé Dewaels liet alle hoofden in haar richting draaien op het 78ste filmfestival van Venetië. De 25-jarige Belgische, die te zien is in ‘Illusions perdues’, koos voor een doorkijkjurk van het Franse modehuis Dior en oogstte daarmee veel lof in de Italiaanse kranten. Toch is de trend niet geheel nieuw en gingen heel wat wereldsterren haar al voor.

Salomé Dewaels in Dior

Actrice Salomé Dewaels — © EPA-EFE

De Belgische actrice Salomé Dewaels heeft haar rode loper moment niet gemist. Op het 78ste filmfestival van Venetië verscheen ze in een galajurk van het Franse modehuis Christian Dior. Opvallend detail? De jurk heeft een transparant bovenpand, waarbij een groot deel van de boezem zichtbaar is.

Kendall Jenner in Julian Macdonald

© AFP

In 2019 trok Kendall Jenner naar de British Fashion Awards. Voor die gelegenheid koos ze - hoe kan het ook anders - voor een ontwerp van de Britse Julian Macdonald. Als het licht juist of net fout zit, merk je meteen dat deze jurk met hoge zijsplit niet veel aan de verbeelding overlaat.

Jennifer Lopez in Versace

Jennifer Lopez — © NYT

Het is niet de eerste keer dat zangeres en actrice Jennifer Lopez te zien was in een creatie van het Italiaanse modehuis Versace. Denk maar aan de iconische groene jurk van Versace uit 2000, die tot vandaag nog steeds over de tongen gaat. Maar vijftien jaar later, in 2015 op het MET gala, hulde ze haar vrouwelijke vormen opnieuw in een onthullende jurk van Donatella. Geen groene zijde deze keer, maar rode pailletten met hier en daar een beetje bloot.

Kim Kardashian in Roberto Cavalli

Kim Kardashian — © EPA

Als we het hebben over realityster Kim Kardashian dan is er wel meer dan één outfit die ons bijgebleven is. En helaas voor Jennifer Lopez was ook de realityster aanwezig op het MET Gala. Zij koos eveneens voor een semitransparante jurk, maar dan van de hand van Roberto Cavalli.

Beyoncé in Givenchy

Beyoncé — © ISOPIX

Als Beyoncé de rode loper opgaat, draaien de hoofden sowieso in haar richting. Voeg daarbij nog eens een transparante jurk van Givenchy, bezet met duizenden steentjes en je weet dat de fotografen overuren zullen maken. Dat was op het MET gala in 2015 niet anders.

Irina Shayk in Versace

Irina Shayk — © ISOPIX

De juiste outfit voor de juiste gelegenheid moet model Irina Shayk gedacht hebben, toen ze deze Versace aantrok. De Russische liet het beste van zichzelf zien op de afterparty van de Oscars in 2015. Pittig detail: die avond trok zangeres Rita Ora een soortgelijke jurk aan van Donna Karan.