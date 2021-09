Vier priesters vieren hun jubileum bij de Salvatorianen

Op zondag 5 september was het groot feest bij de salvatorianen in Hamont-Lo. Vier confraters vierden dit jaar de verjaardag van hun priesterwijding. Eigenlijk had dit al eerder moeten gebeuren, maar corona noopte tot uitstel van de feestelijkheden.

Nu was het eindelijk zover en konden de paters Theo Janssen (60), Godfried Govaers (60), Mathieu Pouls (51) en Wim van Meijl (50) samen met familie, vrienden en confraters dankbaar terugblikken op vele jaren dienstwerk binnen congregatie, Kerk en maatschappij. Ziekte en ouderdom zorgden ervoor dat niet alle jubilarissen aanwezig konden zijn.

Een aardige bijzonderheid was dat de dienst opgeluisterd werd door leden van het voormalig jongerenkoor van Solingen-Wald (D), waar Mathieu Pouls, afkomstig van Tongerlo (Bree), al die jaren werkzaam was. Wim van Meijl, geboren in Borkel en Schaft, is al vele jaren pastor in de Nederlandse plaatsen Leende en Sterksel. Om zijn vele verdiensten werd hij onlangs nog onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Na de feestelijke dienst in de Salvator Mundikerk van het Lo was er een receptie, gevolgd door het feestmaal in de lokalen van WICO Campus Hamont, vlakbij het klooster van de salvatorianen.