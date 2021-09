OPROEP. Is het volle-agenda-syndroom herkenbaar voor jou?

Alles was afgelast, niets mocht nog. Sinds maart 2020 moesten we leven met de rem op, waardoor onze agenda helemaal leeg was. De één genoot van die rust, de ander snakte naar sociaal contact, feestjes en restaurantbezoekjes. Nu de meeste coronamaatregelen zijn teruggeschroefd, halen we massaal die verloren tijd weer in. Gevolg: die lege agenda staat weer overvol. Is het volle-agenda-syndroom herkenbaar voor jou? Staat jouw agenda volgepland voor de komende weken en zelfs maanden? Merk je dat het zowel voor jou als je omgeving moeilijk is om nog een gaatje te vinden om af te spreken? Mis je die lege agenda al, of ben je net blij dat het leven weer wat normaler is?

hdb