Maaseik

Een 62-jarige vrouw is dinsdagvoormiddag op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal in een supermarkt op de Maastrichtersteenweg. De vrouw probeerde er een komkommer en wat blikjes bier te stelen. De politie werd erbij gehaald. De vrouw moest in het bijzijn van de agenten het verschuldigde bedrag van 2 euro betalen. Er werd ook een pv opgesteld. mm