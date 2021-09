Strafklacht bij federale politie en intern tuchtonderzoek tegen 3x3 Belgian Lions (die toch deelnemen aan EK)

De 3x3 Belgian Lions nemen deel aan het komende EK in Parijs (10-12 september), ondanks het feit dat een dossier rond mogelijke fraude bij de organisatie van 3x3-toernooien is ingediend bij de Cel Sportfraude van de federale politie. “De strafklacht wordt gecombineerd met een intern tuchtonderzoek bij Basketbal Vlaanderen”, zo klinkt het dinsdag in een persbericht van Basketball Belgium.