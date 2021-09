Nederlandse vrouwen met dreamteam naar WK in België: vier wereldkampioenen in selectie

Nederland staat op zaterdag 25 september met vier wereldkampioenen in de ploeg aan de start van de wegwedstrijd voor vrouwen op het WK in Vlaanderen. Bondscoach Loes Gunnewijk selecteerde naast Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Chantal van den Broek-Blaak ook Lucinda Brand, Ellen van Dijk, Amy Pieters en Demi Vollering. Brand werd begin dit jaar wereldkampioene veldrijden.

Op de afgelopen vier WK’s veroverden de Nederlandse wielrensters steeds het goud in de wegwedstrijd. Van der Breggen herhaalde vorig jaar haar succes uit 2018, Blaak was de beste in 2017 en Van Vleuten in 2019. Vos pakte de regenboogtrui al drie keer (2006, 2012 en 2013).

“We doen er alles aan om opnieuw de titel mee naar huis te nemen”, zegt Gunnewijk. “De verwachtingen zijn uiteraard hoog, maar je begint elk kampioenschap op nul.”

Nederland mag in de tijdrit met maar liefst vier vrouwen starten, omdat Van der Breggen als titelverdedigster en Van Vleuten als olympisch kampioene op dit onderdeel een ‘vaste’ startplek hebben. Gunnewijk selecteerde ook Van Dijk en Riejanne Markus voor de tijdrit op maandag 20 september. (belga)