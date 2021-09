Honderden Afghanen komen op straat tegen Pakistaanse inmenging in Afghanistan

© via REUTERS

Honderden mensen zijn dinsdag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel op straat gekomen om te protesteren tegen Pakistaanse inmenging in Afghanistan. De taliban - die er midden augustus de macht overnamen - dreven de manifestanten uiteen.

Volgens veel Afghanen, onder wie voormalige functionarissen, hebben de taliban tijdens hun recente militaire offensief waarmee ze de macht grepen, steun gekregen van Pakistan. Met name in Panjshir, de provincie die het langste uit handen bleef van de taliban en nog maar enkele dagen geleden werd veroverd. Islamabad zelf ontkent echter alle betrokkenheid.

Tijdens de betoging scandeerden de deelnemers anti-Pakistaanse slogans. Ze zetten ook vraagtekens bij het bezoek van het hoofd van de Pakistaanse inlichtingendienst ISI aan Afghanistan. ISI-baas Faiz Hameed was zondag en maandag in Kaboel. Hij had er ontmoetingen met leiders van de taliban.

De taliban lieten de betoging in Kaboel dinsdag een tijdlang begaan, maar schoten daarna in de lucht om de manifestanten uiteen te drijven. Ze vernielden ook een voertuig aan het hoofd van de optocht en zouden camera’s van journalisten hebben afgepakt. Nieuwszender ToloNews berichtte ook dat een van zijn cameramannen is opgepakt.