Harry en Meghan steeds minder populair bij de Britten

Uit een online bevraging van peilingbureau YouGov blijkt dat prins Harry en Meghan steeds minder populair worden in het Verenigd Koninkrijk. Vooral de populariteit van de hertogin van Sussex is gedaald met maar liefst 29 procent.

YouGov heeft in totaal 1.667 volwassen Britten ondervraagd over de populariteit van de leden van het Britse koningshuis. Uit die peiling blijkt dat de populariteit van Harry gedaald is van 43 procent in april tot 34 procent eind augustus. Meghan vergaat het nog minder goed: in april stond nog 29 procent van de Britten positief tegenover Meghan, nu is dat slechts 26 procent.

YouGov wijt de scores onder meer aan de reactie van het koppel op de crisis in Afghanistan. “Ze vragen om mededogen en roepen op te doneren aan organisaties die de Afghaanse bevolking helpen, maar uit niets blijkt dat ook zij financiële middelen vrijmaken”, klinkt het. Ook het spraakmakende interview met Oprah zindert nog na bij de Britten.

Aan de andere kant van de populairitetsschaal staan The Queen (80 procent van de Britten is fan), prins William (78 procent) en Kate (75 procent).

