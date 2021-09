Met Rally van Griekenland keert een klassieker terug in het WK, Thierry Neuville hoopt kloof opnieuw te verkleinen

Met de rally van Griekenland keert een klassieker terug op de WK-kalender. De rally was als reservewedstrijd opgenomen in het kampioenschap. Maar toen eind maart duidelijk werd dat de rally van Chili voor het tweede opeenvolgende jaar niet kon doorgaan, nam Griekenland die plaats in.

De rally van Griekenland, ook wel de Acropolis rally genoemd, maakte van 1973 tot en met 2013 deel uit van het WK rally. Twee keer werd de rally afgelast: in 1974 omwille van de toen heersende oliecrisis en in 2010 omwille van economische redenen. Deze wedstrijd staat bekend om zijn veeleisend onverhard parcours. De laatste editie in 2013 werd gewonnen door Jari-Matti Latvala (VW Polo WRC), huidig teambaas van Toyota Gazoo. Thierry Neuville (Ford Fiesta RS WRC) eindigde toen als derde.

De allereerste Acropolis rally werd georganiseerd in 1951. Colin McRae is met vijf overwinningen de zegekoning in deze wedstrijd. De rally start vanaf de traditionele locatie onder de beroemde Parthenon tempel in Athene.

Een beproeving voor mens en machine

Met zijn bochtig en veeleisend parcours en de extreme hitte wordt de rally van Griekenland een test voor mens en machine. Verdeeld over vier dagen krijgen de deelnemers vijftien klassementsritten voor de wielen geschoven, goed voor een totaal van 292,19 km tegen de tijd.

De actie begint donderdagochtend met een shakedown van 4.25 km in de buurt van Lamia, de uitvalsbasis van de rally van Griekenland. ‘s Avonds gaat het richting Parthenon, waar de ceremoniële start gegeven wordt. Die wordt meteen gevolgd door een superspecial van net geen kilometer, 980 m, in de straten van Athene.

Vrijdagochtend trekken de deelnemers de bergen in, waar ze vijf klassementsritten te verwerken krijgen, goed voor 89,4 competitieve kilometers. De langste rit van de dag is 23,27 km. Het zwaartepunt van de rally ligt op zaterdag, wanneer de deelnemers zes klassementsritten moeten afwerken, goed voor een totaal van 132,56 km. Alle ritten op zaterdag zijn langer dan 20 km. Op zondag worden er nog drie ritten gereden, goed voor 69,25 km. In de afsluitende powerstage zijn nog extra WK-punten te verdienen voor de rijders en de constructeurs.

Aan de rally van Griekenland nemen dit jaar zes Belgen deel. Vooreerst zijn er Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC). Renaud Jamoul is de vaste gids van Adrien Fourmaux (Ford Fiesta WRC). Frederic Miclotte leest de nota’s bij de in België verblijvende Griek Jourdan Serderidis (Ford Fiesta WRC). Tot slot zijn er nog Filip Pyck en Peter Dehouck, die deelnemen met een Skoda Fabia.

Neuville hoopt kloof opnieuw te verkleinen

Met de rally van Griekenland komen we stilaan in de beslissende fase van het WRC 2021. Met acht rally’s gereden en nog vier te gaan, kunnen de rijders zich geen fouten meer permitteren. De rally van Griekenland is voorlopig de laatste rally met zo’n veeleisend parcours. Nadien volgen de GP van Finland, de hogesnelheidswedstrijd in de Finse bossen, de rally van Spanje en een wedstrijd die Japan zal vervangen.

In de WK-tussenstand leidt Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC). De Fransman heeft goede herinneringen aan de Acropolis rally. In 2009 pakte hij er zijn eerste WK-podium door tweede te eindigen achter de Fin Hirvonen. In 2011 won hij de wedstrijd, zijn vijfde WK-zege op dat moment. Van de huidige generatie rijders is Ogier de enige die deze rally al eens kon winnen.

Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) eindigde in 2013 als tweede, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) derde. Met een gedeelde tweede plaats in de WK-tussenstand en 38 punten achterstand op Ogier kan de Belg zich geen enkele misstap meer veroorloven. “De kloof is nog steeds groot, maar er zijn nog vier rally’s te rijden. Niets is beslist, al zal ik wel wat hulp nodig hebben van de Toyota-rijders”, zegt Neuville.

Neuville deelt de tweede plaats in het kampioenschap met Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), de teamgenoot van Ogier. Bij de constructeurs verkleinde Hyundai in Ieper de kloof op Toyota van 59 tot 41 punten achterstand. Het in Duitsland gevestigde team hoopt in Griekenland hetzelfde te kunnen doen.

“De Acropolis wordt een zware rally”

Voor Thierry Neuville wordt het zijn vierde deelname aan deze rally. In 2013 eindigde hij als derde op iets meer dan twee minuten van winnaar Latvala. Neuville en Martijn Wydaeghe genieten nog na van hun zege in Ieper. “Toen we finishten, zagen we overal Belgische vlaggen en zingende fans. Het voelde goed om voor het eerst sinds de Monte Carlo van 2020 nog eens een rally te kunnen winnen. Het dubbele podium voor mijn team Hyundai maakte het geheel nog mooier. Het team verdiende die dubbel en pakte belangrijke punten voor het kampioenschap bij de constructeurs”, aldus Neuville.

Voor Neuville was het zijn veertiende WK-zege, zijn eerste voor eigen publiek. “Tijdens de slotdag had ik toch wat last van stress. Wat als ik lek zou rijden? Wat als ik een technisch probleem zou krijgen? Ik heb graag controle over alles, maar over die dingen heb je dat niet. Maar het lukte en dat zorgde voor een zalig gevoel. Finishen voor zo’n publiek, op het mooiste circuit ter wereld én in eigen land. Dat staat voor eeuwig in ons geheugen gegrift.”

Goed drie en een halve week later wacht Neuville en Wydaeghe een andere uitdaging: de rally van Griekenland. “Dit wordt een zware rally. Toen ik in 2012 en 2013 deelnam was deze wedstrijd, samen met de rally van Argentinië, de zwaarste van het seizoen. Twee jaar geleden hebben we er in aanloop van de rally van Turkije getest. Ik heb dus een beetje ervaring met het terrein. De klassementsritten zijn nogal bochtig en bezaaid met nogal wat losliggende stenen. Neem de hoge temperaturen erbij en dan kom je dicht bij de wedstrijdomstandigheden die we in Turkije meemaken. Het wordt een hele uitdaging, want enerzijds moet je snel zijn en anderzijds moet je de wagen en banden zien te sparen. De strategie wordt enorm belangrijk, maar daar houden we wel van. We hebben hoge verwachtingen om opnieuw een goed resultaat te behalen.”