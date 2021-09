Competitieduel Sevilla - Barcelona na beroep alsnog uitgesteld wegens interlands

De spelers van FC Barcelona hebben alsnog een vrij weekend. Het Spaanse sporttribunaal CSD bepaalde dat de competitiewedstrijd tussen FC Barcelona en Sevilla, die zaterdag gespeeld zou worden in Andalusië, toch mag worden uitgesteld. De Spaanse voetbalbond RFEF had dat verzoek van La Liga in eerste instantie afgewezen.

De organisatie van de Spaanse voetbalcompetitie had de RFEF gevraagd om de wedstrijden Sevilla - FC Barcelona en Villarreal - Alavés uit te stellen, omdat de huidige interlandperiode in Zuid-Amerika twee dagen langer duurt dan in de rest van de wereld. Daardoor krijgen de clubs hun Zuid-Amerikaanse internationals pas eind deze week terug. La Liga gaat nu op zoek naar een nieuwe datum voor de duels die uitgesteld mogen worden.

Barcelona-coach Ronald Koeman kan zich na de uitspraak van het sporttribunaal nu gaan richten op de eerste groepswedstrijd in de Champions League, volgende week dinsdag in Camp Nou tegen Bayern München. (belga)