Skin icing is hip, maar wat kan een ijsblokje voor je huid betekenen?

Skin icing is hip. Althans als we TikTok mogen geloven want daar gaan influencers hun gelaat met een ijsblokje te lijf. Niet helemaal onterecht volgens dermatoloog Thomas Maselis. “Verwacht er geen mirakels van, maar voor mensen met wallen onder ogen kan het soelaas brengen.”

Skin icing is een simpele techniek. Neem een ijsblokje uit de diepvries, of een bevroren komkommer als het net dat tikkeltje meer mag zijn, en strijk ermee langs je huid. Volgens aanhangers van de techniek stimuleert de kou de bloedsomloop, en worden metabolische processen in gang gezet waardoor je poriën kleiner worden en je in geen tijd een stralende teint krijgt.

“Door de koeling zullen de bloedvaten in eerste instantie vernauwen”, zegt dermatoloog Thomas Maselis. “Daarna gaan ze net iets verder openstaan. Hierdoor krijg je meer bloed in de huid, een betere doorbloeding dus, waardoor je op korte termijn een kleine huidverbetering teweegbrengt. Vooral voor mensen met wallen onder ogen kan het heilzaam zijn.” Mensen die lijden aan couperose doen het beter niet. “De vaatverwijding , die komt na de vernauwing, is voor hen te intens: ze krijgen rode vlekken.”

Maar breng het ijsblokje nooit rechtstreeks aan op de huid. “Het draait hier om het verkoelend effect. Steek het ijsblokje in een plastieken zakje en beweeg er dan mee langs de huid en doe het ook niet te lang na elkaar.”