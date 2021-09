Looienaar speelt rijbewijs kwijt bij positieve alcoholtest na ongeval

Tessenderlo

Een 56-jarige man uit Tessenderlo heeft dinsdag even na middernacht aan de politie laten weten dat hij in de Nieuwe Dijkstraat in Diest in een gracht was gereden. De man was niet gewond maar wel behoorlijk onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Drie uur later was het op dezelfde baan opnieuw prijs. Een 30-jarige vrouw uit Geel raakte met haar auto van de baan, ging de gracht in en sloeg over de kop. Ze werd voor verzorging naar het ziekenhuis in Diest gebracht. Ook zij testte positief op alcohol en moest haar rijbewijs inleveren. mm