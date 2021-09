Wijkschooltje krijgt tweede leven

In 1961 werd het oude schooltje aan de Oude Ophoverbaan door de buurtbewoners gebouwd. Zij wilden een kleuterschool in hun buurt, want de school in het centrum was te ver. En vooral: er waren heel veel jonge gezinnen in de wijk. Maar sinds twee jaar zijn er geen kleuters meer. Nu biedt het schooltje plaats aan TrioBio van Raymond Lemmens en zijn vrouw Cluadine. Zij hebben twee jaar lang gewerkt om er binnen een instructielokaal, een verwerkingskeuken en een werkruimte van te maken. Er kunnen cursussen, workshops, lezingen, films, kleine exposities en vergaderingen worden gehouden.Op twee middagen per week biedt het plaats aan de vzw Ons Huis met een Hart als inloophuis voor mensen met kanker en naasten ter ondersteuning bij de verwerking van deze ziekte. Ons Huis met een Hart wil een warme en huiselijke ontmoetingsplaats zijn voor deze mensen.De opkomst bij de opendeur was groot en de buurtbewoners waren erg enthousiast over het nieuwe initiatief. Spontaan ontstonden er nieuwe ideeën in het kader van buurtwerking.Het achterliggende perceel werd in minder dan een jaar tijd omgevormd van een oude, weinig gebruikte paardenweide naar een biologisch perceel met een grote bloementuin (zelfpluk), groentetuin en een fruitweide met ruim 60 fruitbomen en meer dan 250 bessenstruiken (aalbessen, lentebessen, aronia, blauwe bessen, braambessen, loganbessen, frambozen, stekelbessen). TrioBio Maaseik biedt aan de mensen in Maaseik en omgeving de mogelijkheid om via internet hun lokale, biologische groenten, fruit, bloemen etc. te bestellen (www.triobio.be). Naast de eigen teelt wordt er samengewerkt met collega-bioboeren uit Limburg – van het Maasland tot in Haspengouw. Op deze manier wordt TrioBio Maaseik een project, dat naast een buurtfunctie ook een belangrijke regionale functie kan vervullen. Een eerste erkenning is er reeds in de vorm van 'Duurzame Helden' van de Stad Maaseik.