Eerste aikido-les in Kinrooi

van start gegaan in KINROOI.Aikido is een manier om je te verdedigen tegen agressie maar daar stopt het niet. Naast het ontwikkelen van soepelheid, reactievermogen en snelheid, ligt de nadruk op zelfontplooiing, discipline en zelfkennis. Deze Japanse krijgskunst is veilig, geschikt voor mannen en vrouwen, jong en oud (vanaf 14 jaar). De clubs van Samoerai Limburg beoefenen de klassieke aikido. Wil je eens kennismaken met aikido, dan ben je van harte welkom. Kom gewoon in sport of losse kleding op een maandag of een donderdag een les meedoen. De eerste drie lessen zijn gratis. Meer info: www.aikido-samoerai.be of Jean Reumers via jean.reumers51@gmail.com of 04497 22 46 29 of Jan-Willem Schroeten via jhl.schroeten@kpnplanet.nl of +31651827750.