Zizou Bergs debuteert in Davis Cup-selectie, ook Bemelmans, Vliegen en Gillé van de partij

De Belgische Davis Cup-ploeg kan niet rekenen op David Goffin (ATP 30) en Kimmer Coppejans (ATP 208) voor het duel met Bolivië in Wereldgroep I. Naast debutanten Zizou Bergs (ATP 200) en Michaël Geerts (ATP 316) rekent kapitein Johan Van Herck op Ruben Bemelmans (ATP 222). De selectie wordt vervolledigd door Joran Vliegen (ATP dubbel 31) en Sander Gillé (ATP dubbel 32).

“David en Kimmer kunnen er om familiale redenen niet bij zijn tijdens deze ontmoeting tegen Bolivië”, verklaart Van Herck in een persbericht. “We reizen dus af naar Paraguay met twee debutanten: Zizou en Michaël. Beide zijn ze aan een heel sterk seizoen bezig. Ze zijn bovendien enorm gemotiveerd om te spelen en zullen goed omringd worden door de ervaren Davis Cup-spelers Ruben, Joran en Sander. Samen gaan we vol voor de overwinning zodat België volgend jaar kan aantreden in de Davis Cup Qualifiers en zo opnieuw kan meestrijden op het hoogste niveau.”

De wedstrijden vinden op 18 en 19 september plaats in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion, dit vanwege de huidige COVID-19-situatie in Bolivië. Er wordt outdoor op gravel gespeeld. De Belgen mikken op een plaats in de Qualifiers van 2022. Bij een nederlaag moeten ze in de play-offs voor Wereldgroep I aan de slag.

In maart slaagde het team van kapitein Johan Van Herck er zonder kopman David Goffin nipt niet in om zich voor de Finals in Madrid te plaatsen. Ruben Bemelmans, Kimmer Coppejans, Arthur De Greef, Sander Gillé en Joran Vliegen verloren met 3-2 van Hongarije.