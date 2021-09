Remco Evenepoel verkent parcours EK Trento

Remco Evenepoel is sinds gisteren in het Italiaanse Trento waar hij aan het EK zal deelnemen. Donderdag staat de individuele tijdrit op het programma, de wegrit volgt zondag. Vandaag trok de renner van Deceuninck - Quick Step al voor een eerste keer op verkenning.

Evenepoel verliet het hotel van de Belgen op zijn gewone wegfiets achter de moto van bondscoach Sven Vanthourenhout, in het gezelschap van enkele landgenoten.

De inzet van het EK tijdrijden nu donderdag is niet min. Het land van de winnaar mag een extra deelnemer afvaardigen naar het WK in Oostende. Wint Evenepoel, dan mag ook Yves Lampaert op zondag 19 september deelnemen aan de individuele tijdrit tussen Oostende en Brugge. Maar winst ligt niet voor de hand, integendeel. Regerend wereldkampioen Filippo Ganna staat eveneens aan de start, net als Tourwinnaar Tadej Pogacar en zijn Wolfpack-ploegmaats Kasper Asgreen en Remi Cavagna. Tweede landgenoot aan de start van de individuele tijdrit donderdag is Rune Herregodts.

Evenepoel op stap met zijn gewone fiets, de bondscoach wijst de weg. — © BELGA

Materiaalcheck. — © BELGA

En de verkenning kan beginnen. — © BELGA

(gvdl)