Slotmanche WK rally in Japan geannuleerd als gevolg van corona

De twaalfde en laatste manche van het wereldkampioenschap rally 2021, van 11 tot en met 14 november voorzien in Japan, zal niet doorgaan omwille van de coronapandemie die in het land onvoldoende onder controle is. Dat hebben de organisatoren dinsdag bekendgemaakt. De WRC gaat op zoek naar een alternatief en zal daarover “spoedig” communiceren.

“Gezien de kenmerken van de WRC-competitie, die op de openbare weg wordt gehouden met de noodzakelijke medewerking van de lokale gemeenschap, en het feit dat in Japan de coronagevallen dagelijks blijven toenemen en de verlichting van de situatie onvoorspelbaar blijft, bleef er maar één keuze over en dat is helaas de rally van Japan af te gelasten”, zo klinkt het in een persbericht.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De rally van Japan zou voor het eerst sinds 2010 als WRC-manche georganiseerd worden. Het is al het tweede jaar op rij dat de rally in het water valt. De organisatie hoopt dat de Japanse manche in 2022 wel kan plaatsvinden.

Later deze week staat in Griekenland de negende WK-manche op het programma. Na acht rally’s staat de Fransman Sébastien Ogier (Toyota) aan de leiding. Hij telt 38 punten voorsprong op zijn Britse ploeggenoot Elfyn Evans en Thierry Neuville (Hyundai).

(belga)