George Russell vormt in 2022 duo met Lewis Hamilton bij Mercedes

Formule 1-renstal Mercedes heeft dinsdag de verwachte komst van George Russell bevestigd, in aanloop naar de Grote Prijs van Italië van later deze week. De 23-jarige Brit vormt volgend jaar een duo met zijn landgenoot en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Hij ondertekende een contract “voor de lange termijn”.

Russell, die uit het opleidingsprogramma van Mercedes komt, verlaat Williams na drie seizoenen. Bij de Zilverpijlen vervangt hij de Fin Valtteri Bottas, die maandag aankondigde dat hij vanaf volgend jaar voor Alfa Romeo zal rijden. Russell wordt als een groot talent beschouwd. Twee weken geleden maakte hij indruk in de kwalificaties op het circuit van Spa-Francorchamps, waar hij nipt de pole aan Max Verstappen moest laten. In de door het slechte weer stopgezette GP van België werd Russell tweede, zijn eerste podiumplaats in zijn F1-carrière. Vorig seizoen verving hing hij Hamilton bij Mercedes toen die out was met een coronabesmetting.

In 2017 werd Russell opgenomen in het Mercedes Young Driver Programme. Dat seizoen won hij het GP3 Series-kampioenschap. Het jaar nadien kroonde hij zich tot wereldkampioen in de Formule 2.

“Het is een bijzondere dag voor mij op persoonlijk en professioneel vlak, maar het is ook een dag met gemengde gevoelens. Ik ben opgewonden en nederig om volgend jaar voor Mercedes te rijden, wat een enorme stap is in mijn carrière, maar het betekent ook dat ik afscheid zal nemen van mijn teamgenoten en vrienden bij Williams”, reageert Russell, die ernaar uitkijkt om aan de zijde van de “beste piloot aller tijden” te rijden. “Dit is een enorme kans die ik met beide handen wil grijpen. Maar ik maak me geen illusies over de omvang van de uitdaging. Het wordt een steile leercurve. Valtteri heeft de lat hoog gelegd, door week in week uit constant te presteren, overwinningen, poleposities en meerdere kampioenschapstitels te behalen.”