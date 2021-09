Dagcentrum 't Weyerke opent plantenbib in Beringen

De plantenbib is een inclusieprojectje van het dagcentrum van 't Weyerke, waar de medewerkers mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding bezorgen. “Samen maken we stekjes van de plantjes, verzorgen we ze, geven we ze heel veel liefde en als ze klaar zijn, geven we ze een plaatsje in de plantenbib”, klinkt het. “In de plantenbieb kan je een eigen plantje of stekje ruilen voor een ander uit onze plantenbib. Heb je niets te ruilen? Dan mag je een kleine donatie geven in ruil voor een plantje uit onze plantenbib. Kom zeker eens een kijkje nemen als je in de buurt bent!”

De plantenbib is terug te vinden aan de ingang van het dagcentrum (Hekstraat 84, 3580 Beringen)