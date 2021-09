Op verschillende plaatsen in Brazilië kwamen al duizenden mensen op de been om de steun voor president Jair Bolsonaro uit te spreken. — © AP

In Brazilië worden dinsdag niet alleen massademonstraties verwacht, uitgerekend op de nationale feestdag wordt er zelfs gevreesd voor iets als de Capitool-bestorming in de Verenigde Staten en zelfs voor een militaire staatsgreep van president Jair Bolsonaro. Wat is er aan de hand in het Zuid-Amerikaanse land?