Prijzengeld olympiërs Tokio wordt vol belast, minister komt met nieuwe wetgeving

Dat laat de minister dinsdag weten in een verklaring. Van Peteghem reageert hiermee op hernieuwde ophef over heffingen die Belgische sporters moeten betalen over prijzengeld dat ze gewonnen hebben op de Olympische Spelen.

In tegenstelling tot Belgische olympiërs in Londen en Rio moeten de Belgische atleten die premies ontvingen omdat ze in Tokio bij de eerste acht eindigden daar wél belasting over betalen. Le Soir berichtte daar dinsdag over, De Morgen meldde dat al eerder.

Overeenkomst

Bij de twee vorige Spelen werden de olympiërs niet belast in België dankzij een overeenkomst over dubbele belastingheffing die gesloten werd met het Verenigd Koninkrijk en Brazilië. Wanneer het olympische gastland een heffing toepast hoeft het thuisland dit niet meer te doen: het VK en Brazilië besloten hierop een bronheffing van 0 procent toe te passen, waardoor de Belgische overheid over het geld ook geen belastingen meer hoefde te heffen en de sporters het volledige bedrag op hun bankrekening konden bijschrijven.

Ook met Japan heeft België zo‘n akkoord, maar het land besloot het aan België over te laten om de premies van de leden van Team Belgium al dan niet te belasten.

Uithangbord

Van Peteghem schrijft ”begrip te hebben” voor het feit dat ”uitzonderlijke prestaties van landgenoten een belangrijk uithangbord” zijn voor ons land. “Een belastingvrijstelling op premies of prijzengeld mag echter niet met willekeur beslist worden”, vindt de minister.

De minister benadrukt in zijn verklaring dat “de fiscus de winstpremies van onze olympische atleten zeker en vast niet viseert met een aparte belasting” en dat elke Belg die in Japan een inkomen verdient voor de wet gelijk is “sporter of geen sporter”. Hij zegt met nieuwe wetgeving te streven naar “een duurzame oplossing en geen eenmalige fix”.

571.500 euro

Het gaat in totaal om 571.500 euro prijzengeld. Hoeveel iedere sporter uiteindelijk moet betalen hangt af van hun leeftijd en hoeveel prijzengeld ze verdiend hebben. Sporters ouder dan 26 jaar betalen over de eerste schijf van 20.520 euro 33 procent belasting, wie jonger is dan 26 jaar betaalt over hetzelfde bedrag 16,5 procent.

Een gouden medaille bracht in Tokio 50.000 euro op, een bedrag dat bij teamsporten gedeeld moest worden. Een gouden medaille bij bijvoorbeeld hockey leverde zo 12.500 per atleet op. Bij een zilveren medaille werd een sporter beloond met een premie van 30.000 euro en een bronzen medaille bracht 20.000 euro op. Er kon tot 5.000 euro verdiend worden met een achtste plaats.