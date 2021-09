Leerlingen Campus MAX starten het schooljaar met een nieuwe laptop

“Onze school zet al enkele jaren in op digitaal onderwijs. Tot vorig schooljaar startten alle leerlingen in de tweede graad met een eigen laptop”, vertelt een enthousiaste IT-directeur Davy Mellemans. “Zo konden we tijdens de voorbije coronaperiode relatief gemakkelijk overschakelen naar online lesgeven. Dankzij de digisprong zijn nu ook alle leerlingen van de eerste graad uitgerust met een laptop. Alle laptops worden volledig geïnstalleerd op maat van elke richting. De bedoeling is dat onze leerkrachten de laptop zo veel mogelijk gebruiken tijdens hun dagelijkse lespraktijk. Daarvoor organiseren we doorheen het schooljaar ook heel wat bijkomende opleidingen. Sommige richtingen zullen dit jaar ook een ICT-dag krijgen waarbij ze ondergedompeld worden in verschillende IT-toepassingen. Het laptopproject op onze school wordt dus zeker nog vervolgd.”