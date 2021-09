De Vreullie fietsen 140 kilometer naar Duits Bocholt

De veertien dames werden er hartelijk ontvangen door plaatsvervangend burgemeester Elisabeth Kroesen. Zij was uitermate verheugd dat De Vreullie de eerste groep uit Belgisch Bocholt was die na anderhalf jaar corona de tocht naar Duitsland maakte. Daarnaast wijdde de burgemeester uit over de initiatieven die in Duits Bocholt genomen zijn om het fietsen te promoten. Ook vertelde ze dat haar vader een van de leden van het Kolpingkoor was dat in 1952 de basis legde voor de jumelage tussen de twee gelijknamige gemeenten. Volgend jaar zal deze 70-jarige vriendschapsband, samen met het 800-jarig bestaan van de Stadt Bocholt, feestelijk gevierd worden.

90 kilometer

De Vreullie vertelden aan de burgemeester dat ze hun club gesticht hadden omdat hun partners al in een fietsclub zaten. In plaats van alleen thuis op hen te zitten wachten, beslisten ze om samen De Vreullie op te richten, een fietsclub voor vrouwen. Een keer per jaar trekken ze er samen een weekendje op uit en dit jaar was het doel Duits Bocholt. Vier van de veertien vrouwen waren al eens eerder in Duits Bocholt. Voor de andere tien was het de eerste keer.

Op zaterdag maakten ze een rit van 90 kilometer in de omgeving van Bocholt. Deze tour was uitgestippeld door Franz-Josef Tielens, de voorzitter van fietsclub RC77, die eerder ook al met de Sluistrappers en VWTC Kaulille contacten had. Via de grens Suderwick-Dinxperlo, voorbij kasteel Anholt ging het langs de Rijn en over Diersfordt weer naar Duits Bocholt. ’s Avonds maakten de meiden nog tijd vrij om de Bocholter binnenstad en het plaatselijke uitgaansleven te ontdekken. Op zondag fietsten de Vreullie dan terug naar hun eigen Bocholt.