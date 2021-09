OPROEP. Met je haar spelen, prutsen met je pen: heb jij last van friemelhaat?

Kleine repetitieve bewegingen lokken bij collega’s of verwanten wel eens irritatie op. Soms gaat het zelfs zo ver dat friemelen woede, walging of haat bij anderen kan opwekken. Friemelhaat of misokinesie, zo heet het als je je onnoemelijk stoort aan iemand die friemelt. Volgens de onderzoekers van de Canadese Universiteit van ­British Columbia in Vancouver is friemelhaat wijdverspreid, en hangt het vaak ook samen met misofonie, of overgevoeligheid voor geluiden als smakken, slikken of slurpen. Herkenbaar? Erger jij je aan gefriemel van anderen die voortdurend met hun haar spelen, onrustig met de vingers bewegen of wippen met de voet? Of heb je zelf last van friemelen en merk je friemelhaat bij anderen?

hdb