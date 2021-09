Allereerste loopwedstrijd Boekt Loopt

Elk jaar vindt het volksfestijn 'Boek feest' plaats in Boekt, een deelgemeente van Heusden-Zolder. Dit keer kwam de plaatselijke vedette Frans Vanhemel met het idee om een loopwedstrijd te houden. Hij hoorde hier en daar wat rond en sprokkelde wat ervaren lopers vanuit de buurt om samen rond tafel te zitten. Zo kwam Boekt Loopt tot stand.

De loopwedstrijd neemt je mee door de straten van Boekt en een verrassend stukje natuur met uitgestrekte heide en duinen, naaldbossen, vijvers en grootse vergezichten. “We hebben gekozen voor afstanden van 5 en 10 km met een gemeenschappelijke start om 15 uur aan de jeugdlokalen van Boekt”, klinkt het bij de organisatie. “Ondertussen hebben we al harde inspanningen geleverd en zijn we aangemeld bij het helpshop criterium. Ook de allerkleinsten zullen de mogelijkheid hebben om 1 kilometer te lopen. Deze loop zal doorgaan op zondag 26 september om 14 uur. We kijken er naar uit om jullie te verwelkomen op zaterdag 25 september.”

Inschrijven voor Boekt Loopt kan via www.boektfeest.be of op de dag zelf