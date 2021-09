Poolse scheidsrechter fluit duel tussen Wit-Rusland en België

De Pool Pawel Raczkowski is aangeduid om de WK-kwalificatiewedstrijd van woensdag (20u45) tussen Wit-Rusland en de Rode Duivels in goede banen te leiden. Dat maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA dinsdag bekend.

De 38-jarige Raczkowski fluit voor de derde keer een interland van de Rode Duivels. Een jaar geleden was hij de ref in het Nations League-duel tegen IJsland, dat in het Koning Boudewijnstadion met 5-1 gewonnen werd. In 2016 nam hij de WK-kwalificatiewedstrijd Gibraltar-België (0-6) voor zijn rekening. Begin dit jaar leidde Raczkowski de terugmatch in de 16e finales van de Europa League tussen Rangers en Antwerp (5-2).

De match van de Duivels vindt woensdag plaats in het Centralniy-stadion in het Russische Kazan, vanwege de onstabiele politieke situatie in Wit-Rusland.

Op de vijfde speeldag in kwalificatiegroep E boekten de troepen van Roberto Martinez zondag in het Koning Boudewijnstadion een vlotte 3-0 zege tegen Tsjechië. In de stand staan de Belgen met 13 punten uit vijf duels ruim aan de leiding, voor Tsjechië (7). Wales (3 duels) volgt met zes punten. Wit-Rusland (4 duels, 3 punten) en Estland (3 duels, 0 punten) sluiten de rij.