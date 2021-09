F1-renstal Alpha Tauri houdt Pierre Gasly en Yuki Tsunoda in 2022 aan boord

Gasly reed vorig jaar in Monza met zijn bescheiden bolide verrassend naar de zege, zijn enige overwinning in de Formule 1 tot nu toe. De Fransman is sinds 2017 in de koninginnenklasse van de autosport actief. In de huidige WK-stand is hij achtste.

Tsunoda (21) is bezig aan zijn eerste F1-seizoen. In de WK-stand staat hij op de 13e plaats.