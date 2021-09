Klaasje van K3 gaat meedoen aan ‘De slimste mens’

Klaasje Meijer, nog heel even Klaasje van K3, gaat deelnemen aan het nieuwe seizoen van De slimste mens ter wereld. Het VIER-programma komt in het najaar opnieuw op de buis.

“Er doet een K3’tje mee aan De Slimste Mens ter wereld”, stond op de Instagrampagina van het tv-programma te lezen. Het blijkt om Klaasje Meijer te gaan. Al zal de 26-jarige niet zo heel erg lang meer deel uitmaken van K3. In februari van dit jaar werd aangekondigd dat ze de groep zou verlaten. De zoektocht naar haar vervangster of vervanger wordt in het najaar op VTM uitgezonden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

()