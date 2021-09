Elegante ballerina’s in het stoere ‘Peter Pan’

De ondertussen gevestigde waarde Looise Balletfabriek zorgde met hun voorstelling ‘Peter Pan’ op 5 september in cultuurhuis het LOO voor een mooie afsluiter van hun schooljaar en voor de start van het nieuwe cultuurjaar in Tessenderlo.

“Ondanks de coronamaatregelen zijn we trots dat we onze belofte konden waarmaken door deze prachtige voorstelling Peter Pan te presenteren. Onze ballerina’s snakten, net als het publiek, naar een voorstelling”, zegt Bie Verhelst choreograaf, lesgever en het creatieve brein achter de Looise Balletfabriek. Bij een stoer verhaal hoort een stoere presentator. “Alexander Aerts, leerling van Academie Woord in Tessenderlo, was dé geknipte persoon om deze presentatie te integreren in ons verhaal.”

“Het succes achter onze voorstellingen? Wij blijven onze stijl trouw: ballet, jazzballet en hedendaags ballet”, aldus Verhelst. “Wat zeker ook bijdraagt is de samenwerking met mijn dochter Arjan. Twee verschillende generaties hebben twee verschillende ideeën. We komen telkens tot een compromis, wat dan blijkt te werken. We mogen ook rekenen op een hele fijne achterban die ons bijstaat. Ouders van leerlingen en vrijwilligers helpen mee achter de schermen. Zonder hen was dit alles niet mogelijk. Maar niet te vergeten zijn het onze ballerina’s die het uiteindelijk moeten doen op het podium. Ik ben zo fier op hen.” Het succes van de Looise Balletfabriek trekt zich door in de grote aanvraag voor nieuwe inschrijvingen in de balletschool.

Papa’s als krokodillen

De voorstelling had dit jaar een mooi evenwicht in de vijf hoofdrollen. “We willen zo veel mogelijk leerlingen de kans geven te schitteren”, zegt juf Bie. “We zorgen dat elke ballerina van onze school voldoende aanbod en naar voren komt.” Peter Pan, Wendy en Tinkerbell schitterden, maar vooral de kleine zusjes van Wendy stalen de show. Twee figurerende papa’s leefden zich volledig uit in de rol van krokodil en hadden het publiek volledig op hun hand. Jong en oud genoot van deze mooie familievoorstelling.

De volgende voorstelling van de Looise Balletfabriek gaat door op 1 mei 2022. Meer info: www.looise-balletfabriek.be