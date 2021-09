Pasar Kortessem start met bubbels

De officiële start werd gegeven voor de leden op de zuidflank van wijndomein Schorpion in Vliermaal. De aanwezigen werden verwelkomd met een glaasje Schorpion. Voorzitter a.i. Peter Joris dankte iedereen voor het geduld in deze bizarre coronatijden, maar was vooral opgetogen over de grote opkomst waar alle leden ‘snakken’ om samen op een ontspannende manier cultuur, natuur en avontuur te beleven. Ook wenste hij de voorzitter en secretaris veel moed en een voorspoedig herstel. Na een daverend applaus was iedereen in stemming om met ‘veel goesting’ en plezier de avond verder te zetten. De dampende barbecue van Wilfried bracht lekkere streekgerechten en heerlijke aangepaste wijnen. Tussen de wijnranken op de mooie grasweide, bij een schitterende zonsondergang, werd de avond met bubbels afgesloten.