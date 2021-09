Febe Abeels is finaliste Miss Elegance 2022

Febe volgt de missverkiezingen al een tijdje op de voet en heeft ook al een aantal keer zelf deelgenomen aan een schoonheidswedstrijd. Nu de coronamaatregelen teruggeschroefd worden, begon het bij haar weer te kriebelen om nog eens zelf mee te dingen naar een misskroontje.

Ze koos voor Miss Elegance omdat bij deze verkiezing de persoon zelf centraal staat. “Je mag echt jezelf zijn. Je maten doen er niet echt toe. Of je nu groot of klein bent, iedereen wordt aanvaard”, zegt Febe. “Je mag zelfs getrouwd zijn en al kinderen hebben. De organisatie is ook heel behulpzaam en heeft leuke activiteiten voorzien zoals fotoshoots en zelfs uitgewerkte teambuildings met de meisjes. Het is echt een toffe bende en we gaan ons zeker amuseren tot aan de finale in februari. En intussen dromen dat ik dan het kroontje mee naar Limburg kan brengen.”