Neos Bree bezoekt gerestaureerde kerk

Nu de restauratie van het interieur van de Sint-Michielskerk in Bree afgewerkt is, vond Neos Bree het een ideale gelegenheid om een geleid bezoek aan de kerk te brengen.

Met een 70-tal leden van Neos Bree en een 20-tal leden van het Davidsfonds was de middenbeuk aardig volzet. “Frans Adriaensens, stadsgids en lid van Neos Bree, bracht ons een duidelijk overzicht van het ontstaan, de verschillende vergrotingen en de restauraties die de kerk door de eeuwen heen doormaakte”, klinkt het bij de Neos-leden. “Het evolueerde van een kleine houten gebedsruimte in 1007 tot de neogotische kerk die we nu kennen. De bloemenmotieven op het plafond werden blootgelegd en bijgewerkt. Ook werden enkele merkwaardige beelden uit de 14de en 15de eeuw gerestaureerd, waaronder de Graflegging. Het orgel was wellicht een van de moeilijkste renovaties. We genoten dan ook van een orgelrecital waarin ons lid Willy Martens liet horen welke variatie aan klanken het orgel kan voortbrengen. Om de namiddag af te sluiten, trokken we naar het Mussenburghof voor de koffietafel.”