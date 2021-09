Dankviering Deken Marcel Meyens.

Marcel werd geboren op 24 november 1945 en groeide op in het dorpje Niel-bij-As in een landbouwersgezin. Na 50 jaar alles gegeven te hebben en 16 jaar pastorale inzet in het dekenaat, de federale en de pastorale eenheid Sint Petrus Beringen, gaat hij het een beetje rustiger doen. In de goed gevulde kerk werd het een mooie viering en werd hij tot slot in de bloemetjes gezet